Palladino si dimette, la Fiorentina sotto shock cerca una via d’uscita

Raffaele Palladino ha comunicato alla Fiorentina la sua volontà di dimettersi da allenatore. Nonostante i risultati della stagione appena finita, la rottura sembra insanabile. Per la Fiorentina un fulmine a ciel sereno. E ora si cerca un’alternativa forte.

Cosa è successo davvero tra Palladino e la società Viola, lo scriveremo tra settimane o forse tra mesi. Quello che è certo è che l’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha comunicato alla società le sue dimissioni. Dopo la conferenza stampa dove Rocco Commisso lo aveva definito “un figlio”, e dopo una stagione che – comunque la si pensi – è stata la migliore degli ultimi 11 anni. Sesta in campionato con 65 punti. Niente male. E invece arrivano le dimissioni. Senza margini di trattativa, fa sapere il direttore sportivo Daniele Pradè. La cosa ha e avrà delle conseguenze pesanti sulla squadra, questo è innegabile. Queste dimissioni rischiano infatti di far saltare la credibilità di tutto il progetto fiorentina. Ma – dicevamo all’inizio – cosa è successo davvero? Si parla dissidi con la curva Fiesole e con una “parte della piazza”. Certo, gli insulti di fine anno e gli inviti ad andarsene hanno influito, ma questo davvero basterebbe a spiegare il gesto improvviso e clamoroso? I più maliziosi – e a Firenze, soprattutto tra i tifosi, non mancano – guardano già all’approdo di Palladino che potrebbe essere l’Atalanta. Ora però a Firenze non c’è un piano B, dal momento che queste dimissioni sono state una vera sorpresa. Ma urge correre ai ripari. Si parla di un allenatore esperto, capace di far fronte alla situazione o di un tecnico giovane su cui investire per investire nel futuro. E si fa un nome, che è quello del fiorentino Marco Baroni, apprezzato per la sua capacità di organizzare la difesa e di motivare squadre rappresentate come minori rispetto alle big del campionato. In ogni caso, al posto del grido dei tifosi “meritiamo di più”, oggi la parola d’ordine è “bisogna fare presto”.