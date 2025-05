www.controradio.it ūüéß The hollow men: Palazzo Strozzi inaugura il Project Space con una mostra di ¬†Giulia¬†Cenci Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:01:35 Share Share Link Embed

The hollow men è il progetto appositamente ideato e realizzato dall’artista italiana Giulia Cenci per il Project Space di Palazzo Strozzi, e a cura del Direttore Generale della Fondazione, Arturo Galansino.

Un nuovo spazio espositivo¬†dedicato all‚Äôarte emergente e concepito come una piattaforma dinamica per la sperimentazione e la¬†ricerca nel cuore di Firenze. accessibile direttamente dal cortile e gratuito. Il project space di Palazzo Strozzi √® stato inaugurato oggi con “The hollow men” ¬†progetto appositamente ideato e realizzato dall‚Äôartista italiana Giulia Cenci.

Nella sua pratica, Giulia Cenci lavora con elementi prelevati dal quotidiano e dal mondo industriale, trasformandoli in paesaggi e habitat immaginari dove scarti, resti e materiali di recupero si mescolano con figure ibride tra umano e animale. Le sue opere mettono in discussione gerarchie e confini, proponendo scenari in cui ogni elemento sembra oscillare tra riconoscibilità e alterazione.

A Palazzo Strozzi, attraverso un progetto site-specific che unisce scultura, installazione e

disegno, Giulia Cenci offre una visione popolata da figure e strutture che sembrano appartenere a¬†un tempo sospeso. Il titolo cita l‚Äôomonima poesia del 1925 di T. S. Eliot, in cui gli hollow men (‚Äúuomini¬†vuoti‚ÄĚ) sono figure inerti, in un limbo tra vita e morte, incapaci di agire o redimersi dopo il dramma¬†della Prima guerra mondiale. Gli ‚Äúuomini vuoti‚ÄĚ di Giulia Cenci diventano una metafora per riflettere¬†sulle fragilit√† e le contraddizioni della condizione umana, tra naturale e artificiale, passato e presente,¬†memoria e oblio.

¬ęNel mio processo creativo parto spesso dalla poesia, specialmente quando cerco un riferimento¬†che mi guidi nella narrazione, nel titolo e nella parte scritta del mio lavoro¬Ľ dichiara l‚Äôartista Giulia¬†Cenci. ¬ęThe Hollow Men di T. S. Eliot parla di una comunit√† traumatizzata dopo la guerra, incapacedi credere ai valori che l‚Äôavevano caratterizzata, in un‚Äôassenza di moto, di pensiero, di vita. Le miesculture parlano di ibridazione e transitoriet√† nel mondo contemporaneo. Si confrontano con¬†un’architettura solida, storica, apparentemente immutabile come quella di Palazzo Strozzi. √ą in¬†questo attrito che si √® generato qualcosa di vivo: un dialogo tra tempo, materia e percezione¬Ľ.

¬ęCon il nuovo Project Space apriamo a Palazzo Strozzi un nuovo spazio di riflessione e produzione¬†per il contemporaneo¬Ľ dichiara Arturo Galansino, curatore e direttore della Fondazione Palazzo¬†Strozzi. ¬ęInaugurare questo spazio con un progetto di Giulia Cenci significa affermare l‚Äôurgenza di¬†una pratica che unisce profondit√† concettuale e potenza visiva, in cui la materia artistica diventa¬†espressione della condizione contemporanea¬Ľ.