🎧 Disposta autopsia di Celeste Pin, l’ex moglie fa esposto per omicidio contro ignoti

La Procura di Firenze dispone l’autopsia di Celeste Pin, l’ex calciatore della Fiorentina sulla cui morte ha aperto anche un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti al fine di svolgere una serie di accertamenti. Fin da subito sarebbe stato ipotizzato il gesto volontario. Decisiva la mail dell’ex moglie di Pin, che ha presentato un esposto per omicidio contro ignoti chiedendo di effettuare ulteriori approfondimenti.

Vuole vederci chiaro l’ex moglie di Celeste Pin, trovato senza vita nella sua abitazione sulle colline di Careggi martedì scorso. Elena Fabbri, con cui Pin ha avuto due figli, si è rivolta ai Carabinieri per chiedere l’esame tossicologico, il sequestro del cellulare e sigilli all’abitazione del giocatore, insomma un approfondimento sui motivi che hanno spinto a questo ultimo apparente eclatante gesto, non accompagnato da alcuno scritto ma su cui potrebbero avere un peso le ultime conversazioni telefoniche intrattenute dall’ex difensore.

La Procura ha quindi disposto l’autopsia, che potrà contribuire a dare una risposta ai familiari, in primis la moglie attuale, Gloria Medina, che si unisce nella ricerca della verità. Quello che emerge dalle sue parole, rilasciate in un’intervista alla Nazione, è di un improvviso cambio di umore del marito dopo una telefonata mentre lui si trovava a Castiglione della Pescaia per qualche giorno di vacanza con gli amici. Che lo hanno visto intristirsi – prosegue – e che potrebbe aver portato Pin al suicidio, questa l’ipotesi accreditata dagli inquirenti, già lunedì.

Un racconto che dovrà trovare conferma nei vari accertamenti e cui si aggiunge il particolare di un messaggio molto toccante, riferisce sempre Medina, che la figlia ha ricevuto dal padre e che l’ha emotivamente scossa. Con lei, precisa – eravamo in crociera e non lo sentivo da qualche giorno. “In un momento così tragico – ha concluso – non è giusto ci siano intromissioni fuori luogo. Così si rischia solo di danneggiare la sua immagine”.