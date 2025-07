Fine vita, la battaglia di Libera : “fate presto, ogni giorno per me è sofferenza”

La donna che avuto accesso al suicidio assistito ma essendo paralizzata ha chiesto di essere aiutata da un medico a morire. Il caso è finito in Consulta, che ha dichiarato il quesito inammissibile venerdì scorso: “I miei tempi non sono quelli della politica. I parlamentari hanno rinviato la discussione sul fine vita a settembre, come se la mia malattia potesse prendersi una pausa estiva.”

“I miei tempi non sono quelli della politica. I parlamentari hanno rinviato la discussione sul fine vita a settembre, come se la mia malattia potesse prendersi una pausa estiva. I miei tempi non sono neanche quelli della giustizia. I giudici chiedono altra documentazione” e “approfondimenti. Ma ogni giorno in più, per me, è sofferenza”, “tortura”, “umiliazione”. Vi chiedo una sola cosa: fate presto”. Così, attraverso l’ass.Coscioni, Libera, la donna che avuto accesso al suicidio assistito ma essendo paralizzata ha chiesto di essere aiutata da un medico a morire. Il caso è finito in Consulta che ha dichiarato inammissibile il quesito sull’intervento attivo di un’altra persona nella somministrazione del farmaco in caso di suicidio assistito.