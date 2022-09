🎧 Controradio News ore 7.25 – 7 settembre 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:11 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Azzeramento dei ritardi in 14 mesi. E’ quanto prevede il cronoprogramma aggiornato delle cantierizzazioni della linea tranviaria Fortezza-San Marco (la Variante al centro storico): l’obiettivo è recuperare i ritardi accumulati nella cosiddetta ‘fase zero’. Per quanto riguarda il cantiere su viale Milton, dopo le lavorazioni sui marciapiedi lato Mugnone saranno realizzate quelle sui marciapiedi e sosta lato opposto in modo da completare il tratto interessato entro il 23 settembre e restituire tutti gli spazi di sosta in quel tratto. I cantieri si sposteranno poi sull’altro lato: il termine dei lavori è previsto per il 19 ottobre.

Controradio news – Per individuare i responsabili dei cori antisemiti intonati allo stadio Franchi, in occasione della gara Fiorentina-Juventus dello scorso 3 settembre, la Digos sta comparando il video diffuso sul web con le immagini delle telecamere installate all’interno dell’impianto sportivo. Al momento, secondo quanto emerso, gli investigatori non escludono nemmeno si tratti di un coro filmato in occasione di una gara tra le stesse squadre, disputata nel 2014 o anche prima, e ripescato per l’occasione dal web qualche giorno fa.

Controradio news – Non rischia invece il Daspo, il tifoso che indossava la maglietta del Liverpool, sempre in occasione del match tra Fiorentina e Juventus. Non è certo, secondo quanto emerso, che con quel capo volesse far riferimento alla tragedia dello stadio Heysel in occasione della finale di Champions League nel 1985, in cui persero la vita 38 persone.

Controradio news – Paura per un incendio scoppiato nel pomeriggio di ieri al piano terra di un condominio della Scopaia a Livorno che è stato temporaneamente evacuato: una ragazza di 12 anni che era nell’appartamento è stata accompagnata in ospedale per una leggera inalazione da fumi. A coadiuvare i soccorsi in prima battuta un militare dei carabinieri, fuori servizio, che si trovava sul posto. Sono ancora in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco per stabilire la causa dell’incendio.