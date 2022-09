🎧 Controradio News ore 7.25 – 19 settembre 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:07 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – E’ stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale aggravato il 30enne che sabato notte intorno all’una, alla guida di un’auto ha imboccato contromano la superstrada Firenze-Siena causando uno scontro frontale nel quale ha perso la vita un 28enne, Stefano Sanna, residente a Monteriggioni (Siena). La polizia stradale ha proceduto all’arresto per il reato di omicidio stradale, aggravato dalla condotta di guida contromano e da un tasso alcolemico sette volte superiore al massimo consentito.

Controradio news – Un 76enne turista svizzero è morto nel pomeriggio di ieri all’Isola d’Elba accasciandosi sugli scogli, vicino a Capoliveri (Livorno) poco dopo essere uscito dal mare dove si era tuffato. Oltre al 118, sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti di rito.

Controradio news – I Vigili del fuoco del comando di Siena, sono intervenuti ieri sera sul raccordo autostradale Siena – Firenze direzione Nord all’uscita di Monteriggioni, per un incidente stradale che ha visto il coinvolgimento di 4 veicoli, con due persone ferite. Garantita la sicurezza dello scenario e supportato il personale sanitario del 118 per le manovre di recupero delle persone ferite.

Controradio news – Le politiche attive del lavoro, la scuola e la formazione da sostenere, lo sviluppo inclusivo e il futuro della sanità dopo la pandemia: sono i temi al centro della giornata conclusiva del Festival nazionale dell’Economia civile che si è chiuso ieri a Firenze dopo tre giorni di dibattiti, approfondimenti e riflessioni.

Controradio news – Comincia ‘Fiera Toscana del Lavoro 2022’. Apertura questa mattina con i saluti istituzionali del presidente della Regione Eugenio Giani. Alla Fortezza da basso di Firenze al 21 settembre.

Controradio news – In via Mannelli davanti all’Ufficio scolastico regionale dalle ore 10:30 Presidio Usb P.I. Firenze e Noi Scuola per chiedere l’immediata sospensione della procedura informatizzata per l’assegnazione degli incarichi dei docenti a tempo determinato.

Controradio news – Sono tra 50 e 100 le piccole tartarughe marine Caretta caretta che nasceranno all’Isola d’Elba dalla schiusa di un nido sulla piaggia di Sant’Andrea, nel comune di Marciana (Livorno). Iniziata la schiusa, sul posto sono intervenuti personale della Capitaneria di porto e volontari di Legambiente che, insieme ai bagnini dove sono nate le tartarughine, hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area circostante il nido. Il sito continuerà ad essere vigilato e monitorato dal personale volontario di Legambiente per circa sette giorni