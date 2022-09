Siena, tragedia sull’Autopalio: giovane ucciso da auto contromano

Incidente mortale nella notte tra sabato e domenica sulla Firenze-Siena: un uomo di 28 anni, Stefano Sanna, di Siena, ha perso la vita al volante della sua auto investita da un automobilista che procedeva in senso contrario. Ad ucciere il giovane è stato un trentenne che ora si trova ricoverato in ospedale con diversi traumi, ma non in pericolo di vita.

All’origine della tragedia probabilmente l’alcol: gli esami con l’etilometro hanno rivelato un tasso alcolico ben 7 volte la soglia consentita per legge.