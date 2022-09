De Magistris: “Il sistema usa l’emergenza per far passare uno stato d’eccezione costante”

Firenze, domenica sera il leader di Unione Popolare, Luigi De Magistris, è intervenuto in un evento in Piazza Poggi per presentare le candidate e i candidati di Unione Popolare del collegio del capoluogo toscano.

“Il sistema usa l’emergenza per far passare uno stato d’eccezione costante – ha detto rivolgendosi ai suoi sostenitori Luigi De Magistris – Non per risolvere l’emergenza ma per far mangiare il sistema aggravando l’emergenza stessa”.

“Cingolani, – ha continuato De Magistris – il super ministero voluto tra gli altri dai 5 stelle, ha affermato, riferendosi alla crisi energetica, che non è il tempo di pensare alla natura, sponsorizzando i nuovi rigassificatori. Tutti a parole, 5 stelle compresi, dicono di essere per la transizione ecologica ma poi si investe in un’opera inutile, dannosa e pericolosa, voluta dalla stessa Meloni”.

“Unione popolare nasce per contrastare la borghesia mafiosa che utilizza il denaro pubblico del Pnrr per cementare vecchi e nuovi privilegi. – ha spiegato concludendo il suo comizio elettorale di Firenze De Magistris – Noi vogliamo mettere insieme il popolo che vuole attuare veramente la Costituzione”

Al comizio hanno preso parola Francesca conti senato uninominale Firenze e plurinominale senato, Yana ehm capolista pluri camera Firenze e Pisa, Samuela Marconcini uninominale Camera Scandicci, Stefano Cecchi uninominale camera Firenze