🎧 Controradio News ore 7.25 – 18 ottobre 2022

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’ Controradio news – Sciopero e ricorsi per fermare il rigassificatore sono le iniziative a Piombino (Livorno) per impedire l’allestimento dell’impianto. Lo sprint finale verso il probabile via libera – che potrebbe arrivare al termine dell’ultima riunione della conferenza dei servizi il 21 ottobre – fa salire la tensione del fronte contrario all’impianto. Un ‘no’ che chiama a raccolta tutti i contrari, comitati, sindacati e istituzioni locali, in vista della manifestazione a Piombino il 20 ottobre e il presidio di fronte alla sede della Regione Toscana il giorno successivo. La Cgil di Livorno che vuole chiarimenti sull’operatività del porto minaccia di proclamare uno sciopero territoriale se non ci sono garanzie.

Controradio news – Il tribunale di Lucca ha condannato a 3 anni l’ex campione del mondo di ciclismo Mario Cipollini in un processo che lo ha visto imputato dei reati di lesioni e minacce alla ex moglie Sabrina Landucci. La donna denunciò Cipollini nel gennaio 2017. Nel processo il pm Letizia Cai aveva chiesto 2 anni e 6 mesi. Cipollini è stato condannato anche per le minacce al nuovo compagno della ex, Silvio Giusti, già calciatore professionista.–

Controradio news – Insulti razzisti a un giocatore di basket durante la gara di serie C Amen Arezzo-Costone Siena giocata domenica, emergono da parte del cestista preso di mira Bruno Ondo Mengue, giocatore della Vismederi Costone di Siena. Il giocatore, originario della Guinea Equatoriale, naturalizzato italiano, ha segnalato di aver subito gli insulti razzisti all’arbitro il quale gli avrebbe risposto di non aver sentito ma di aver comunque riportato nel referto di gara l’accaduto.

Controradio news – Un lungo applauso e visi commossi hanno salutato la proiezione, in anteprima nazionale a Livorno, de “Il mistero Moby Prince”, film documentario di Salvatore Gulisano, che racconta a 31 anni di distanza la dinamica del disastro della Moby Prince avvenuto il 10 aprile 1991 e nel quale morirono 140 persone. Realizzato grazie alla collaborazione con la seconda commissione d’inchiesta della Camera, il docufilm andrà in onda in prima serata giovedì 20 ottobre su Rai2. Presenti alla serata i familiari delle vittime e gli altri protagonisti del documentario, insieme agli autori e alla produzione.

Controradio news – Paghe più basse delle colleghe comunali, retribuzioni sospese in estate, mancati riconoscimenti per le graduatorie, offerta formativa ridotta: sono i motivi alla base dello sciopero di oggi a Firenze delle insegnanti degli appalti (circa 90) della scuola dell’infanzia comunale, che vedrà un presidio in mattinata sotto Palazzo Vecchio. Lo annuncia la Fp Cgil, che chiede al Comune di “migliorare le condizioni dell’appalto e avviare un percorso di reinternalizzazione”.

Controradio news – Il consiglio comunale di Prato ha dato il via libera al Progetto Multiutility per la creazione di una holding regionale dei servizi pubblici, con le partecipate attuali, da quotare anche in Borsa secondo il piano. La delibera è passata con 19 voti favorevoli, 5 astenuti, 2 contrari. Prende così forma il progetto che prevede la fusione per incorporazione in Alia delle partecipazioni detenute in Publiservizi, Consiag spa e Acqua Toscana, società partecipate dai Comuni delle province di Prato, Firenze e Pistoia, che a loro volta detengono partecipazioni in società operative nei settori di pubblica utilità (acqua, energia, gas).