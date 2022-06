🎧 Controradio News ore 7.25 - 17 giugno 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:12 Share Share Link Embed

Controradio news – Non ce l’ha fatta il ragazzo di 17 anni che mercoledì ha accusato un malore mentre nuotava in piscina alla Costoli di Firenze. Il ragazzo era stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Careggi dove è morto ieri pomeriggio. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo, di origine marocchina, era entrato in acqua, iniziando a nuotare e poi improvvisamente era andato a fondo. Era stato tempestivamente soccorso dai bagnini presenti a bordo vasca e riportato sulla banchina. All’arrivo dell’ambulanza il 17enne era stato stabilizzato e portato in codice rosso al pronto soccorso.

La procura della Repubblica di Massa (Massa Carrara) ha chiesto il giudizio immediato per Francesco Di Blasi, 68 anni, accusato dell’omicidio volontario di Paolo Camillo Fiorentino il 12 gennaio scorso a Marina di Carrara (Massa Carrara). Fiorentino, 47 anni, originario della provincia di Chieti, senza fissa dimora, fu accoltellato a seguito di una lite all’interno della ex colonia Vercelli, un fabbricato a Marina di Carrara di proprietà del Comune, occupato abusivamente da alcuni senza tetto.

Controradio news – “Non c’è pericolo di fuga”. Per questo il gip non ha convalidato il fermo, ma ha disposto i domiciliari per il 72enne accusato di tentato omicidio nell’ambito dell’inchiesta sulla sparatoria in un palazzo in via Baracca a Firenze , avvenuta lo scorso 12 giugno, nel quale sono rimasti feriti due uomini, tra cui l’indagato. L’altro ferito, 52 anni, é ancora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale fiorentino di Careggi.

Controradio news – Incendio di vaste proporzioni in Maremma in località “I Granai” nel comune di Cinigiano (Grosseto). Sul posto sono giunte numerose squadre di volontariato e operai forestali dell’Unione Comuni Amiata. Molto impegnativo il lavoro svolto a terra per combattere le fiamme in una giornata molto calda e con il vento. In supporto per lo spegnimento sono arrivati due elicotteri del sistema regionale. Ulteriori squadre sono sopraggiunte nelle operazioni di spegnimento e bonifica.

Controradio news – Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nominato dal Governo commissario straordinario per il progetto del rigassificatore a Piombino (Livorno) ha convocato una riunione a Firenze per oggi alle ore 10.30 nella sede della Regione Toscana. Al tavolo saranno presenti, oltre ai rappresentanti della Regione, i tecnici di Snam, il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari, e rappresentanti di altri istituzionali coinvolti nel progetto per installare nel porto una nave per la rigassificazione di gas liquido importato dall’estero.

Controradio news Allerta caldo a Firenze. Per oggi ancora codice arancione. La temperatura massima percepita sarà di 35 gradi. Lo rende noto il Comune di Firenze.