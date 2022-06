Fi-Pi-Li: Regione commina 112.000 euro di multa a ditta lavori per ‘mancata comunicazione a utenti’

La multa della Regione dopo che martedì scorso, 14 giugno, nel tratto compreso fra lo svincolo di Montelupo e quello di Empoli est interessato dal cantiere, si sono accumulati code e disagi per un problema idraulico alla gru che sposta i new jersey.

“Occorre avvertire l’utenza in modo efficiente. Non risolve il problema, ma mette in grado i cittadini di riorganizzare il loro percorso quando è possibile, di gestire il disagio” lo ha dichiarato l’assessore ai trasporti della Regione Toscana Stefano Baccelli motivando la multa di 112 mila euro comminata a ditta incaricata dei lavori sulla Sgc Firenze-Pisa-Livorno dopo che martedì scorso, 14 giugno, nel tratto compreso fra lo svincolo di Montelupo e quello di Empoli est interessato dal cantiere, si sono accumulati code e disagi per un problema idraulico alla gru che sposta i new jersey.

La multa perché non è stata data “tempestiva comunicazione” del guasto, ammonta a 112mila euro.

A rendere noto il provvedimento la Regione Toscana, al termine della riunione con l’azienda convocata dall’assessore alle infrastrutture Baccelli.

Sempre la Regione ha chiesto inoltre di integrare il piano di comunicazione con un piano di emergenze ulteriore che dovrà essere presentato all’assessore entro domani, laddove da qui alla chiusura del cantiere, il 30 giugno, si verificassero ulteriori situazioni di criticità. Secondo quanto spiega la Regione in una nota, il cronoprogramma dei lavori “procede puntuale”: dall’1 luglio fino all’1 ottobre ci sarà la pausa estiva con rimozione totale del cantiere per tre mesi. I lavori poi riprenderanno ad ottobre nella zona 2, dal km 20+280 a km 22+180 per circa 1900 metri e a fasi, andranno avanti fino a dicembre.