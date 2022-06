🎧 Controradio News ore 7.25 - 15 giugno 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:21 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Funziona, nella Asl Toscana Nord Ovest (area di Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara), che l’ha adottata, una terapia preventiva contro il Covid per chi ha più di 12 anni, pesa almeno 40 chili ed è un soggetto ad altissimo rischio di sviluppare forme severe della malattia a causa di patologie concomitanti tali da determinare immunodeficienza grave. Si tratta, spiega la stessa Asl, di una terapia basata su una combinazione di anticorpi monoclonali che ha già dimostrato di funzionare come profilassi pre-infezione. Il nome del farmaco è Evusheld e si somministra tramite due iniezioni intramuscolari.

Controradio news – È morto per insufficienza respiratoria provocata da molteplici fratture Samuele Ignesti il giovane rimasto ucciso in un incidente stradale la notte tra il 10 e l’11 giugno scorso, a Signa. È quanto emerso dall’autopsia eseguita all’Istituto di Medicina legale di Firenze. Occorrerà attendere qualche settimana invece per i risultati dell’esame tossicologico. La salma del 19enne, è stata restituita alla famiglia. Nell’incidente sono rimaste gravemente ferite due ragazze che erano nell’auto.

Controradio news – La garante per l’infanzia e l’adolescenza della Toscana Camilla Bianchi è sospesa per sei mesi dal suo incarico. Lo stabilisce una delibera dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Toscana che prende atto dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici della Garante disposta dal gip di Genova su richiesta della procura del capoluogo ligure e dà mandato per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

La giornata da incubo sulla FiPILi registrata ieri avrebbe avuto origine dalla rottura di un tubo per olio idraulico che comanda la gru che sposta le barriere di new jersey: è questo, come spiega la Regione Toscana, ad aver provocato il ritardo nella riapertura della carreggiata della Fipili in direzione mare. E l’assessore alle infrastrutture, mobilità e trasporti Stefano Baccelli convoca la ditta. “ Guasti, disservizi , etc devono poter essere comunicati mettendo l’utenza nelle condizioni di organizzarsi. Questo non cancella il disagio ma crea le condizioni per gestirlo”, ribadisce.

Controradio news – Numerose chiamate al centralino dei vigili del fuoco e all’ufficio ambiente del Comune nel pomeriggio di ieri, a Livorno, per un forte odore di gas che è stato avvertito dai cittadini in alcune zone del centro e della periferia est della città. Le squadre dei vigili del fuoco hanno effettuato diversi sopralluoghi non riuscendo a individuare la causa precisa del fenomeno che probabilmente, come segnalano da Arpat sarebbe da individuare in un’operazione di carico e scarico effettuata su una petroliera nella zona industriale del porto.