🎧 Controradio News ore 7.25 – 12 settembre 2022

Controradio News: ultim'ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina.

Controradio news – Prendono il via questa settimana i lavori della tramvia per le sistemazioni urbanistiche sul controviale Lavagnini a Firenze. I cantieri riguarderanno il tratto da via Leone X a via Duca d’Aosta e partiranno oggi per concludersi il 26 ottobre, con divieto di transito dall’intersezione via Bonifazio Lupi all’intersezione con via Duca d’Aosta. Saranno istituiti restringimenti e divieti nei tratti interessati, come da segnaletica sul posto.

Controradio news – Riaperta la via Bolognese a Firenze che sabato era stata chiusa tra via di Careggi e via Salviati, per uno nuovo problema alla condotta dell’acqua che già aveva causato l’interdizione al traffico nello stesso tratto a causa di una rottura alla conduttura dell’acqua verificatisi la sera di venerdì. Il secondo guasto è stato risolto dai tecnici di Publiacqua con successiva riapertura della strada.