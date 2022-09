Un alpinista precipita da crinale delle Apuane e muore

Lucca, un alpinista è morto dopo essere precipitato mentre si trovava sulle Alpi Apuane, nel territorio della provincia di Lucca: l’incidente è avvenuto sulla Cresta Garnerone, secondo quanto spiega il Sast intervenuto con l’elisoccorso del 118, allertato intorno alle 13.

L’alpinista, da quanto spiegato, era solo ed è stato avvistato da un testimone mentre stava precipitando. Immediatamente l’elisoccorso Pegaso 3 si è recato sul posto e ha calato un tecnico del Soccorso alpino e medico, che ha provveduto a constatare il decesso.

A causa del peggioramento del meteo l’elicottero è ripartito per il fondovalle per caricare i tecnici della stazione Sast di Lucca. Dopo il nullaosta della procura di Lucca, avviate le operazioni per il recupero della salma, tuttora in corso. Interessati anche i carabinieri di Minucciano.

Questo incidente è simile a quello recente, della fine di agosto, quando una giovane escursionista fiorentina, Rebecca Aretini di San Casciano Val di Pesa, che alloggiava in un campeggio e che si trovava col suo compagno sulla cresta del monte Macina precipitò rovinosamente per diversi metri fino al sentiero sottostante, perdendo la vita.

Anche in quel caso fu difficile l’intervento dei soccorsi per la natura impervia del terreno e dovette intervenire il Pegaso 3 per il recupero della salma.