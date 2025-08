www.controradio.it 🎧 Bundu è la candidata di Toscana Rossa per la presidenza della Regione Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:05 Share Share Link Embed

Sarà Antonella Bundu la candidata alla presidenza della Regione Toscana per Toscana Rossa. Ascolta l’intervista!

La candidata a sindaca di Firenze nel 2019 e capogruppo di SPC fino al 2024, è la candidata della lista di cui fanno parte Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e Possibile presentata oggi in Santo Spirito a Firenze e che concluderà nei prossimi giorni la costruzione delle candidature sui territori. Il 9 agosto poi assemblea pubblica a Viareggio ma intanto, in una data storica di Resistenza quella dell’inizio della battaglia 81 anni fa per la Liberazione di Firenze, la sinistra ufficializza la propria candidata confermando le anticipazioni delle scorse ore sulla stampa ma rispondendo anche al prof. Tomaso Montanari che ha tenuto a ribadire il non coinvolgimento dell’Associazione 11 agosto in questa forza che correrà alle regionali.

“Noi non vogliamo entrare in queste polemiche, centro ancora prima della presentazione ufficiale ci è sembrata una posizione prematura ed inutile. Devono vedere quello che è il nostro programma. Noi siamo aperti al dialogo” ha ribadito Bundu.

ASCOLTA L’INTERVENTO DELLE FORZE CHE COMPONGONO LA LISTA

“Mentre c’è chi discute di campi larghi, giusti e progressisti, quindi di posti in eventuali Giunte, ignorando i contenuti, c’è bisogno di dare un riferimento chiaro, un’alternativa alle destre e al centro sinistra, di sinistra e popolare, antifascista, antirazzista, laica, femminista e intersezionale”, si legge in una nota stampa diffusa dalla lista in cui vengono sintetizzate le quattro parole che hanno trovato spazio nel simbolo: Pace, Salute, Ambiente, Lavoro.