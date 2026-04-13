🎧 Bandabardò in concerto, 25 anni di “Se mi rilasso… collasso”

Bandabardò in concerto nella loro Firenze per 25 anni di “Se mi rilasso… collasso”. Martedì 14 aprile, al Teatro Cartiere Carrara dalle ore 21.00. L’intervista a Nuto della Banda a cura di Mirco Roppolo

Per chi ha ballato e cantato a squarciagola sulle note delle loro canzoni, per chi ha detto almeno una volta “oggi non lavoro, oggi non mi vesto”, per chi ogni volta che guarda il cielo sa cosa cercare. La Bandabardò celebra i 25 anni dell’album live “Se mi rilasso… collasso” con un lungo tour e non può mancare una tappa nella loro Firenze.

Registrato nel corso del tour di “Mojito F.C.”, “Se mi rilasso… collasso” raccoglie i personaggi, le immagini e le atmosfere che da sempre abitano la musica della Bandabardò. “Manifesto”, l’inedito che apre il disco (prodotto da Riccardo Sinigallia), è un autentico inno all’anticonformismo oltre che uno dei brani più rappresentativi della formazione.

Un tour celebrativo, con la ricchezza sonora di sempre, nella dimensione preferita della Bandabardò: sul palco! Nel frattempo “Se mi rilasso… collasso” è uscito in una nuova versione rimasterizzata e per la prima volta in vinile. Ad aprire il concerto saranno gli Ejent, giovane band fiorentina gravitante in orbite pop-rock, sarà l’occasione per ascoltare il nuovo singolo “Ci divertiamo”, realizzato in collaborazione con il duo dei Manitoba.

Appuntamento martedì 14 aprile al Teatro Cartiere Carrara. I biglietti – posto unico 20 euro – sono disponibili sui siti teatrocartierecarrara.it, ticketone.it (tel. 892.101) e su bitconcerti.it oltre che nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita – tel. 055.210804).