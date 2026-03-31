Nel corso della diretta per i 50 anni di Controradio è intervenuto anche Alessandro Nutini, batterista della Bandabardò, dove entra nel 1993 e registra nel ’96 il cd d’esordio Il Circo Mangione. Mentre la radio festeggia mezzo secolo di vita, Bandabardò spenge 25 candeline con un tour che toccherà varie città italiane. Con “il giovane Nuto” abbiamo ripercorso gli anni ruggenti, a cavallo tra gli Ottanta e i Novanta, della scena fiorentina.
50 anni insieme, con il “giovane Nuto” di Bandabardò
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