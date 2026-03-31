www.controradio.it 50 anni insieme, con il "giovane Nuto" di Bandabardò Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:34 Share Share Link Embed

Nel corso della diretta per i 50 anni di Controradio è intervenuto anche Alessandro Nutini, batterista della Bandabardò, dove entra nel 1993 e registra nel ’96 il cd d’esordio Il Circo Mangione. Mentre la radio festeggia mezzo secolo di vita, Bandabardò spenge 25 candeline con un tour che toccherà varie città italiane. Con “il giovane Nuto” abbiamo ripercorso gli anni ruggenti, a cavallo tra gli Ottanta e i Novanta, della scena fiorentina.