www.controradio.it Congedo di paternità paritario, mozione Pd in Consiglio regionale, Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:41 Share Share Link Embed

“La proposta punta a individuare strumenti sperimentali per incentivare e sostenere le aziende che scelgono di adottare modelli organizzativi orientati alla fruizione condivisa dei congedi, prevedendo periodi più lunghi anche per i padri”

“Sul congedo di paternità paritario serve un passo avanti concreto per promuovere una reale condivisione delle responsabilità di cura tra madri e padri. La Toscana può fare la propria parte, anche come laboratorio, introducendo misure innovative.. Esistono già esperienze virtuose e la Toscana può svolgere un ruolo importante nel valorizzarle e rafforzarle, dimostrando come le politiche a sostegno delle famiglie possano passare anche da una più equa distribuzione dei tempi di cura. Allo stesso tempo, la mozione chiede di avviare uno studio, con il coinvolgimento di IRPET e in raccordo con la commissione consiliare sviluppo economico, per analizzare i possibili effetti economici, sociali e occupazionali derivanti dall’introduzione di forme di congedo di paternità paritario nel contesto produttivo toscano. Un approfondimento necessario per valutare, in particolare, le potenzialità di una sua applicazione strutturale in termini di partecipazione al lavoro, organizzazione aziendale e conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare. La mozione impegna inoltre la Giunta ad attivarsi nei confronti del Governo e del Parlamento affinché si proceda rapidamente all’approvazione di una disciplina organica in materia, finalizzata a garantire una più equilibrata condivisione delle responsabilità di cura tra i genitori e a rafforzare le politiche di conciliazione”. È quanto dichiara Brenda Barnini, consigliera regionale Pd e presidente della commissione sviluppo economico, presentando la mozione in merito all’introduzione di misure per la promozione del congedo parentale paritario.