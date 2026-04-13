Muore davanti a figlio, minorenne fermato trasferito in centro prima accoglienza. Domani fiaccolata a Massa

Il minorenne fermato per la morte di Giacomo Bongiorno, 46 anni, avvenuta ieri notte in centro a Massa dopo un’aggressione da parte di un gruppo di giovani, è stato trasferito in stato di fermo per omicidio volontario in concorso nel centro di prima accoglienza per minori a Genova ed è in attesa della convalida del fermo che si terrà nei prossimi giorni.

Secondo quanto appreso, ci sarebbero altri minorenni indagati per lo stesso reato, ma la procura presso il Tribunale dei minori di Genova (competente per territorio) ha imposto la riservatezza.

E’ prevista per domani alle 21, per le vie del centro di Massa (Massa Carrara), la fiaccolata in ricordo di Giacomo Bongiorni, il 47enne morto l’altra notte dopo essere stato aggredito da un gruppo di giovani davanti al figlio undicenne. Lo ha annunciato il sindaco Francesco Persiani dopo essersi confrontato con il vescovo Mario Vaccari.

Il ritrovo è previsto in piazza Garibaldi alle 21, con un passaggio a piedi in alcune strade vicine e l’arrivo in piazza Palma dove è avvenuta l’aggressione fatale a Bongiorni. In piazza Palma sarà poi osservato un minuto di raccoglimento.

Dal sindaco di Massa Francesco Persiani è arrivato inoltre l’invito alla sobrietà, evitando di strumentalizzare quanto accaduto, confermando che il giorno delle esequie di Bongiorni sarà lutto cittadino.