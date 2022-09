🎧 Al Parco delle Cascine arriva lo ‘Sport Village’ con oltre 1200 studenti

By

Al Parco delle Cascine arriva lo ‘Sport Village’. Presentazione oggi a Firenze in Palazzo Medici Riccardi, della tre-giorni dedicata ad alunni e studenti delle scuole della provincia fiorentina, con le manifestazioni ‘Sport anch’io’ e ‘Io corro, tu salti, noi giochiamo’.

L’evento, in programma da giovedì 22 a sabato 24 settembre, fa parte delle Olimpiadi e Paralimpiadi della Città Metropolitana di Firenze. Ascolta l’intervista al presidente della Uisp Firenze Marco Ceccantini.

Saranno oltre 1200 gli studenti che animeranno l’evento che sarà un’occasione anche per divertirsi, socializzare e soprattutto provare tantissime discipline sportive (quasi 30), aperto a tutti, non solamente al mondo della scuola.

Accanto alle dimostrazioni e prove pratiche per gli studenti dagli 11 ai 14 anni con istruttori professionisti, ci saranno attività di educazione al movimento per i più piccoli in un’area che occuperà quasi un terzo del Parco.

“Ragazze e ragazzi avranno la possibilità di conoscere ed appassionarsi a discipline nuove. Ancora oggi troppo spesso la decisione di quale percorso sportivo intraprendere dipende dai genitori, dalla vicinanza all’impianto o dagli amici. Ma a fare la differenza sono le motivazioni personali” sottolinea Ceccantini. “Per questo crediamo sia un’occasione unica e l’alto numero di adesioni da tutta la provincia ne è la dimostrazione, grazie alla collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale. Anche per le Federazioni è un momento importante di apertura all’esterno” conclude.

Sul valore dello sport nell’ambito culturale e della formazione e sull’impegno in tal senso da parte dell’ufficio scolastico regionale, sentiamo l’intervista a Rosario Carubia Referente Territoriale di Educazione fisica e sportiva per Firenze.