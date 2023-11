🎧 Al Pecci di Prato arrivano "Memorie dal futuro" su Lara Vinca Masini e le opere di Adelaide Cioni Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:53 Share Share Link Embed

Il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci celebra quest’anno il centenario della nascita di Lara-Vinca Masini (Firenze, 21.04.1923 – 09.01.2021), storica e critica d’arte a livello nazionale con un ricco programma di iniziative. Il 10 novembre apre la mostra “La memoria del futuro” , incentrata su l’esteso archivio-biblioteca che Masini ha costituito, curato e incrementato nel corso della sua carriera e alla fine donato al Centro Pecci di Prato grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Il percorso espositivo porrà la figura di Lara-Vinca Masini al centro, attraverso sezioni tematiche dedicate ai suoi interessi e studi, a personalità artistiche su cui ha focalizzato la sua attenzione e a vari progetti e pubblicazioni. “Centro Pecci Commissione 2023 – Adelaide Cioni” è invece un nuovo progetto appositamente pensato per la sala più grande e capiente al primo piano del museo. Per la prima edizione è stata invitata l’artista Adelaide Cioni (Bologna 1976, vive e lavora a Spoleto) che ha realizzato l’opera “Il mondo”, 2023, utilizzando lane rigenerate. Cioni ha prodotto anche l’opera “La grande mano”, 2023, che accoglierà per i prossimi anni le visitatrici e i visitatori del Centro. Per supportare la comunità della Piana in un momento difficile l’accesso al Centro Pecci sarà gratuito i venerdì, sabato e domenica.

Audio: Stefano Colicelli Cagol, Direttore del Centro Pecci di Prato