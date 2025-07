🎧 A Careggi robot per chirurgia mininvasiva da 650 interventi anno

Un nuovo robot da 650 interventi l’anno con procedure mininvasive che permettono una maggior precisione, oltre a ridurre dolore e tempi di ripresa post operatoria. Si chiama ‘Da Vinci’ ed è l’ultimo arrivo all’ospedale di Careggi, donato dalla Fondazione Cr Firenze che ha investito 2,2 milioni per acquistarlo.

I ‘Da Vinci – Single Port’ sono attualmente cinque in tutta Italia, quello a disposizione di Careggi è il primo per la Toscana. Il sistema computerizzato permette al chirurgo di non operare con le proprie mani, bensì manovrando a distanza, da una console tramite joystick e pedaliera, un robot. Robot che sarà in dotazione a sei unità operative: chirurgia generale, chirurgia toracica e pediatrica, ginecologia, senologia e urologia.

“Credo che la Fondazione abbia fatto un’operazione molto buona dotando l’ospedale di Careggio che è un’eccellenza a livello nazionale di un’apparecchiatura assolutamente avanzata – commenta Bernabò Bocca, presidente di Fondazione Cr Firenze – Costa all’incirca 2,2 milioni che sembrano tanti, ma quando si parla della salute delle persone nessuna cifra è mai esagerata. E’ un gesto concreto che testimonia la volontà di essere vicini alle persone, investendo su tecnologie capaci di restituire benessere, dignità e qualità della vita”.

Il ‘Da Vinci’, è stato spiegato nel corso della presentazione, consente di accedere alla zona da trattare attraverso un’unica incisione di soli tre centimetri, tramite la quale far passare i bracci del robot, consentendo una maggiore flessibilità e mobilità del chirurgo rispetto alla mano umana. Il macchinario, che è già stato sperimentato, sarà collocato in pianta stabile a Careggi ed a breve entrerà a pieno regime, anche perché il 90% del personale è già formato per il suo uso. “Con la chirurgia mininvasiva – afferma Andrea Minervini, direttore di Urologia e Andrologia di Careggi – i pazienti hanno una degenza più breve, il recupero è molto più rapido, le complicanze sono più basse e gli effetti collaterali inferiori”. Il paziente arriva infatti in ospedale il giorno prima dell’intervento per gli esami, il giorno successivo all’operazione se il decorso è considerato negli standard, può essere dimesso e tornare a cas