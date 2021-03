Zona Parterre: nuove agevolazioni per la sosta per esercenti e residenti Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:19 Share Share Link Embed

A partire da giovedì 1° aprile sarà possibile sottoscrivere abbonamenti mensili e trimestrali, a condizioni vantaggiose, dedicate ad esercenti e residenti che aderiscono al Comitato Parterre

Una serie di agevolazioni per aiutare esercizi commerciali e residenti della zona Parterre-Piazza della Libertà, che stanno vivendo un periodo complicato a causa della pandemia e ai cantieri della tramvia.

È il frutto di una speciale convenzione presentata oggi, tra Firenze Parcheggi ed il “Comitato Parterre”, grazie alla quale, a partire da giovedì 1° aprile, gli iscritti al Comitato potranno parcheggiare il proprio mezzo, all’interno del parcheggio “Parterre”, godendo di una serie di vantaggi e di scontistiche. Nello specifico, per gli esercizi commerciali e i loro dipendenti, è prevista la possibilità di sottoscrivere abbonamenti mensili validi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 (tranne domeniche e festivi), con sconti che in alcuni casi raggiungono quasi il 50% rispetto alle tariffe ordinarie. L’agevolazione comprende anche gli operatori del mercato dell’antiquariato, che si tiene ogni secondo sabato del mese, i quali potranno sottoscrivere una tariffa giornaliera ridotta, valida per i giorni in cui si tiene il mercato.

A beneficiare dell’accordo saranno anche i residenti della zona. Per loro esiste già la possibilità di sottoscrivere un abbonamento mensile, valido dal lunedì alla domenica, per 24 ore, al costo di 80 euro anziché 130. Adesso, grazie alla nuova convenzione, potranno godere di un ulteriore sconto del 10%, se decideranno di sottoscrivere un abbonamento trimestrale. Infine, per i clienti delle attività commerciali aderenti al “Comitato Parterre”, è prevista la possibilità di parcheggiare all’interno della struttura gestita dalla Firenze Parcheggi, godendo di una riduzione del 25% sul costo del biglietto.

“Con questo accordo abbiamo voluto dare un segnale di attenzione e di vicinanza importante alle attività commerciali, ai loro dipendenti ed a tutti i residenti della zona, che stanno vivendo un periodo complicato, dovuto sia alle ripercussioni economiche della pandemia che soprattutto ai lavori della nuova linea tranviaria, che in quella zona rischiano di essere impattanti”, spiega Leonardo Bieber, Presidente di Firenze Parcheggi.

“L’iniziativa che abbiamo deciso di intraprendere con il Comitato Parterre è nata per cercare di superare le difficoltà intrinseche di quella zona della città – aggiunge l’Amministratore Delegato di Firenze Parcheggi, Carlo Bevilacqua. – Piazza della Libertà ed il Parterre sono infatti due luoghi che, per le loro caratteristiche morfologiche, strutturali ed abitative, presentano delle criticità uniche, che adesso vengono amplificate dai lavori della Tramvia, per questo vogliamo offrire un’agevolazione ai residenti e alle categorie economiche, che in questo momento vivono un periodo di particolare difficoltà”.

“Ringrazio Firenze Parcheggi per l’iniziativa rivolta in particolare alle attività economiche – dichiara l’Assessore alla mobilità e trasporto pubblico del Comune di Firenze, Stefano Giorgetti. – Un’opportunità che si aggiunge a quella a disposizione dei residenti, già da dicembre, grazie ad un precedente accordo con Firenze Parcheggi che prevede la sosta dalle 19 alle 9 del giorno successivo al costo di 1€ con un abbonamento mensili di 30€”.

L’accordo, nello specifico, è valido fino al 30 settembre 2021 e si potrà applicare, con le medesime modalità e condizioni, anche alle attività commerciali e ai residenti non ancora iscritti al Comitato Parterre, ma dal medesimo autorizzate. Per tutti i dettagli è possibile rivolgersi al front office della Firenze Parcheggi (il martedì e giovedì, dalle 10 alle 16,40) sito al piano -1 del Parterre, oppure telefonare al numero 055.2720140.