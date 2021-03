Firenze, in quarantena otto classi per un caso di variante inglese

Secondo quanto si apprende la decisione è stata presa lunedì scorso dal’Ufficio scolastico regionale dopo il lavoro di tracciamento fatto in seguito all’emergere del positivo: sono finiti in quarantena 15 docenti e gli alunni di otto classi su un totale di dieci classi.

Intanto la Toscana in affanno sulle vaccinazioni agli anziani, spera di recuperare con l’annuncio di 46.000 dosi da ora al 28 marzo per gli over 80 . Zona rossa ieridecisa per Borgo a Mozzano (95/o comune in questo stato) che insieme ad altre località rende più intenso l’arancione in cui si mantiene ancora in prevalenza la provincia di Lucca. Sulcapitolo vaccini, lo stesso Giani ha annunciato 1.000 dosi al giorno per i volontari impegnati nelle organizzazioni di soccorso (118) e dei servizi socio-sanitari. E all’Aou Pisa sitesta la fase 2 clinica del vaccino italiano Reithera. Ieri sera sono state riaperte per le prenotazioni per gli ‘estremamente fragili’, fino a esaurimento dosi.