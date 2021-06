🎧 Zona Bianca la Toscana ed il resto d'Italia, tranne la Val d'Aosta, da lunedì Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:18 Share Share Link Embed

Firenze, da lunedì Italia tutta bianca. tranne la valle d’Aosta che resta gialla. Anche Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Toscana, Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano, infatti, entrano in zona bianca.

Ha avuto ragione questa volta, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani che stamane aveva dichiarato: “Il ritorno della Toscana in zona bianca, è un fatto naturale, ormai siamo da 21 giorni, dal 30 maggio, in condizioni di zona bianca: oggi la Toscana ha 67 contagi in un giorno, ieri ne aveva 60, siamo sostanzialmente a meno della metà del limite della zona bianca”.

“Sono orgoglioso – ha aggiunto Giani – perché siamo arrivati a una capacità vaccinale che ormai è superiore alla maggioranza dei toscani che devono essere vaccinati, abbiamo superato il milione e 800mila dosi per una regione di 3,6 milioni di abitanti”.

La situazione dunque, per il governatore toscano, “si presenta con un’organizzazione che è in grado ormai di rispondere a qualsiasi bisogno che la vaccinazione richiede. Non ci sono più gli AstraZeneca, se non per i richiami di coloro che over 60 lo devono avere? Non c’è problema, facciamo con i Pfizer”.

La conferma ufficiale del cambio di zona è arrivata dal Ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, ha firmato una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire dal 21 Giugno.

In podcast le dichiarazioni del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.