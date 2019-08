Zingaretti: per le elezioni regionali possibili nuove alleanze

“Davanti a noi abbiamo elezioni difficili in Regioni diverse. L’Umbria tra poche settimane, poi Calabria, Veneto, la Toscana e l’Emilia Romagna. Appuntamenti fondamentali che dovremo affrontare stringendoci accanto a chi li combatterà in prima fila” ha dichiarato il segretario Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd.

Secondo il segretario del Partito Democratico bisogna fare uno sforzo per costruire in tutte queste realtà un’offerta politica e programmatica che sia più credibile. Il piano delle alleanze è cruciale per definire il nuovo quadro politico ideato dalla nuova segreteria del Pd. Rimane però un punto fermo: “Andranno verificate e costruite sempre sul primato dei valori e programmi condivisi”, conclude Zingaretti.