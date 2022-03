Zelensky: guerra è contro valori occidente, subito no Fly zone Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:12 Share Share Link Embed

Lo ha detto il presidente dell’Ucraina Vlodymyr Zelensky collegato via video con piazza Santa Croce gremita da circa 20mila persone per la manifestazione indetta da Eurocities. Nardella: subito tregua

“Saluto tutti gli amici di Ucraina, d’Europa tutti amici della libertà so che oggi siete che oggi oltre 100mila in diverse piazze di diverse città noi ucraini siamo grati” così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky collegato alla manifestazione di Firenze organizzata da Eurocities, l’organizzazione che riunisce le città europee, che ha visto circa 20.000 persone in piazza Santa Croce a Firenze e 100 città collegate per dire no alla guerra in Ucraina sotto lo slogan ‘Cities stand with Ukraine’

“Chiediamo di ricordare il numero 79, i 79 bambini uccisi dalla guerra, 79 famiglie distrutte, Dobbiamo fare in modo che questo numero non aumenti e che nessuno lo dimentichi” ha detto Zelensky, che ha sottolineato come le forze armate russe abbiano circondato le città ucraine e le vogliono distruggere. “Bombardano 24 ore su 24, bombardano le cliniche, le chiese, le piazze, che sono come le vostre” ha detto Zelenskyj, aggiungendo “questa guerra non è solo contro gli ucraini ma contro i valori che ci uniscono, contro il nostro modo di vivere” in Occidente”.

“Dite ai vostri politici di chiudere i cieli dell’Ucraina”, “dai razzi, dagli aerei russi, dai missili” ha proseguito Zelensky, aggiungendo “servono sanzioni perché ogni soldato russo capisca il prezzo di ogni sparo contro i civili”.