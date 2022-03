Nardella alla Russia: 'Fermatevi, vogliamo la pace' Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:43 Share Share Link Embed

Lo ha affermato Dario Nardella, sindaco di Firenze, intervenendo alla manifestazione di Eurocities ‘Cities stand with Ukraine’.

“Siamo qui per chiedere al governo russo, con tutto il fiato che abbiamo in corpo: fermatevi, fermatevi per favore, prima che le macerie possano seppellire ogni iniziativa diplomatica, fermatevi e ascoltate la voce che viene dalle piazze europee, perché vogliamo la pace”. Lo ha affermato Dario Nardella, sindaco di Firenze, intervenendo alla manifestazione di Eurocities ‘Cities stand with Ukraine’.

La risposta di Firenze alla guerra in Ucraina, con la manifestazione di Eurocities, è stata “una risposta straordinaria che credo non dimenticheremo mai. Una risposta che parte da un unico desiderio: quello di interrompere, bloccare, cancellare questa guerra. Chiediamo almeno una tregua umanitaria” ha detto Nardella, al termine della manifestazione.

Nardella è in questa fase presidente di Eurocities. “Questa non è solo la risposta di Firenze – ha aggiunto -, è la risposta di altre 100 città europee, è la risposta di decine di migliaia di donne e uomini. E’ anche una risposta unitaria, perché qui in questa piazza ci sono tutti i sindacati, tutte le forze politiche, tutti i movimenti culturali, le associazioni, e quindi non posso che essere grato e commosso per questa giornata, che è anche una giornata di speranza, oltre che una giornata di vicinanza al popolo ucraino che sta soffrendo e sta subendo un’aggressione incomprensibile e scellerata. Firenze c’è quando ci sono in gioco valori veri, perché è la storia di Firenze che ci porta a questo”.