Waterfront di Marina di Carrara al via i lavori riqualificazione

By

Carrara, in partenza i lavori di riqualificazione del Waterfront del porto di Marina di Carrara per il miglioramento della fruibilità della passeggiata sul mare in corrispondenza del molo di ponente, aperta notte e giorno, fatta eccezione in caso delle mareggiate più importanti.

L’intervento durerà 18 mesi per un investimento complessivo, tra importo dei lavori, compresi gli oneri della sicurezza, e servizi di ingegneria, pari a 13 milioni e 870mila euro. Della cifra totale, 1 milione e 574mila euro saranno garantiti dal Pnc, fondo complementare al Pnrr. Secondo il cronoprogramma, il collaudo e conseguente avvio dell’esercizio del nuovo Waterfront sono fissati tra maggio e settembre 2024.

Per il Comune di Carrara presenti gli assessori Moreno Lorenzini, Elena Guadagni e Carlo Orlandi. L’intervento principale riguarda la creazione di un lungo percorso che si svilupperà sopra il muro paraonde del molo foraneo, che rappresenta la parte più significativa dell’intero progetto del Waterfront, per dimensione, 870 metri di lunghezza e 5 di larghezza, ma soprattutto per l’aspetto panoramico, con i suoi affacci su mare e porto e con lo sfondo delle Alpi Apuane.

Inoltre, prevista la riqualificazione dell’area a terra alla radice del molo di sopraflutto e la creazione di una nuova piazza sul mare. Le aree a terra saranno valorizzate con percorsi fatti di dune con vegetazione autoctona, scogliere e dolci pendii.

Per favorire la panoramicità del percorso, prevista anche la realizzazione di parapetti trasparenti in acciaio e illuminazione a terra. A breve sarà poi possibile seguire lo svolgimento dei lavori consultare un sito dedicato alla passeggiata a mare, dove la cittadinanza potrà seguire lo svolgimento dei lavori.

“Il Waterfront rappresenta la fascia di raccordo tra il mare, il porto e la città – ha spiegato Mario Sommariva -. Le opere programmate, considerate strategiche e quindi degne di ricevere i finanziamenti previsti dal Pnrr, hanno lo scopo di ricucire il rapporto tra porto e citta, permettendo a cittadini, turisti e crocieristi, di godere di un’opera unica nel suo genere”.

“Oggi iniziamo a costruire la Marina di domani – ha dichiarato la sindaca di Carrara, Serena Arrighi – e con la consegna di questi lavori diamo un segnale forte nella direzione di quale città immaginiamo per il futuro. Il Waterfront contribuirà a ridisegnare in maniera evidente una larga parte del nostro litorale, rendendolo più bello e funzionale tanto alle esigenze del territorio che del porto stesso”.