“Vogliamo eliminare 100mila kg di rifiuti di plastica”,Plastic Free day, Toscana

Per ridurre l’inquinamento generato dalla plastica sono in corso mobilitazioni anche in Toscana. Domenica 18 aprile è la giornata nazionale plastic free: iniziativa che avrà luogo in tutta italia con l’obiettivo nazionale di rimuovere 100.000 kg di plastica e rifiuti dall’ambiente organizzando oltre un centinaio di appuntamenti di raccolta in Italia.