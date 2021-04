Controradio e Blackcandy produzioni presentano “Sonic Sunday’s Sessions”

Sonic Sunday’s Sessions è il nuovo format musicale ideato da Blackcandy produzioni, Controradio Firenze, Rock Contest, in collaborazione con GRS e Artevideomaking. Primo appuntamento domenica 18 aprile con il Maestro Pellegrini alle 15:30

Sonic Sunday’s Sessions è una miniserie a puntate in diffusione digitale nella quale i musicisti usciti dal primo lockdown si raccontano in un modo originale. Ogni episodio è un incontro a cuore aperto dentro il percorso musicale e artistico dei protagonisti che si esibiranno in un live esclusivo girato al General Recording Studio di Firenze. I conduttori di Controradio creeranno con l’artista un dialogo profondamente emotivo offrendo l’opportunità di parlarne con un timbro intimo e personale, mai accademico.

Il programma sarà disponibile sul canale YouTube di Blackcandy, in radio su Controradio (93.6 e 98.9) e sulle pagine Facebook di Blackcandy Produzioni, Controradio e Rockcontest.

Tanti gli ospiti delle prime puntate del format. Maestro Pellegrini, dopo aver registrato il programma, ha deciso di incidere un album in questa veste; Lucio Leoni e Paolo Benvegnù hanno realizzato un set in fullband, che, purtroppo, non sono mai riusciti a portare in giro per le limitazioni imposte dalle vigenti norme anti COVID. Avremo, poi, l’occasione di ascoltare alcuni brani inediti nei set di Francesco Di Bella, Orelle e Sinedades. Ad interagire con gli ospiti Giustina Terenzi e Giovanni Barbasso di Controradio.

Di seguito le date di pubblicazione dei primi episodi:

18 aprile – MAESTRO PELLEGRINI

25 aprile – LUCIO LEONI

02 maggio – PAOLO BENVEGNÙ

09 maggio – FRANCESCO DI BELLA

16 maggio – ORELLE

23 maggio – SINEDADES

