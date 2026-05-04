Visita guidata a Barbiana con il Controradio Club

Domenica 17 maggio il Controradio club organizza una visita guidata a Barbiana, sui passi di don Lorenzo Milani. Una giornata speciale tra natura, memoria e condivisione per scoprire da vicino la scuola di don Milani e il suo messaggio, ancora oggi potente e attuale.

Raccomandazioni per la visita

La Fondazione Don Milani chiede massimo rispetto di Barbiana, luogo di sofferenza ed esilio che don Lorenzo ha trasformato in luogo di fede, di pensiero, di scuola e di esempio religioso e sociale per ridare dignità ai poveri. Non ci sono “punti ristoro” (consigliata borraccia per l’acqua) e vi preghiamo inoltre di rispettare il luogo e la natura circostante portando via i propri eventuali rifiuti a valle, senza abbandonarli lungo il percorso.

Il sentiero per Barbiana è in mezzo al bosco e l’ultimo tratto è ripido, si consiglia pertanto di indossare scarpe chiuse adatte alla camminata e alla salita (anche i bastoni da camminata possono essere di aiuto). La durata del percorso è 40-50 minuti.

Informazioni per la visita

Le visite al Percorso Didattico della scuola di Barbiana sono gestite dalla “Fondazione Don Lorenzo Milani”. La visita guidata dagli esperti volontari, con testimonianza e spiegazione di tutto il Percorso didattico, ha una durata di circa 1, 5 – 2 ore.

Non c’è un biglietto d’ingresso, ma la Fondazione gradirebbe che tutti coloro che ne condividono gli scopi, aderissero alla stessa iscrivendosi come soci. In alternativa, apprezzerebbe ricevere un contributo volontario, anche minimo, utile per il mantenimento del Luogo e dei percorsi Didattico, della Costituzione e della Resistenza.

PROGRAMMA

Ore 9:00 ritrovo con mezzi propri ai piedi del sentiero che porta a Barbiana (Vicchio di Mugello).

Ore 10:30 visita alla Scuola e ai luoghi di Don Milani

Ore 13.30 pranzo in trattoria con specialità mugellane a Vicchio,

La visita si svolgerà anche in caso di pioggia.

Il costo è di € 30,00 (pranzo). E’ esclusa eventuale, ma consigliata, donazione libera alla Fondazione Don Milani.

Menù del pranzo

Crostini misti e salumi vari / Tortelli di patate al ragù di manzo / Tagliatelle ai porcini /Dolce/Caffè / Acqua, vino o bevanda

Vegetariano:

Crostini vegetariani e formaggi/Tortelli di patate al pomodoro /Tagliatelle ai porcini/Dolce/Caffè/ Acqua, vino o bevanda

Per prenotare occorre essere soci del Controradio Club ed inviare una mail a [email protected]. Verrà data conferma e richiesto il pagamento della quota.

IMPORTANTE: indicare se si sceglie menù vegetariano