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ToscanaCronacaCon l'auto contro un palo della luce, muore carbonizzato
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Con l’auto contro un palo della luce, muore carbonizzato

By Raffaele Palumbo
a fuoco
(Foto di repertorio)

Un uomo è morto carbonizzato dopo che l’auto su cui viaggiava è finita contro un palo della luce e ha preso fuoco. E’ successo questa notte intorno alle 1:15 a Massa (Massa Carrara).

Un uomo è morto carbonizzato dopo che l’auto su cui viaggiava è finita contro un palo della luce e ha preso fuoco. E’ successo questa notte intorno alle 1:15 a Massa (Massa Carrara), in via degli Unni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118  e i vigili del fuoco. Sconosciuta al momento l’identità della vittima, un ragazzo di 19 anni. Dopo il sopralluogo i vigili stanno tentando di ricostruire le fasi dell’incidente.

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