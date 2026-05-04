Con l’auto contro un palo della luce, muore carbonizzato

Un uomo è morto carbonizzato dopo che l’auto su cui viaggiava è finita contro un palo della luce e ha preso fuoco. E’ successo questa notte intorno alle 1:15 a Massa (Massa Carrara).

Un uomo è morto carbonizzato dopo che l’auto su cui viaggiava è finita contro un palo della luce e ha preso fuoco. E’ successo questa notte intorno alle 1:15 a Massa (Massa Carrara), in via degli Unni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Sconosciuta al momento l’identità della vittima, un ragazzo di 19 anni. Dopo il sopralluogo i vigili stanno tentando di ricostruire le fasi dell’incidente.