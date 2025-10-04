Violenza sessuale a 14enne, in carcere l’ospite di famiglia

Arrestato per violenza sessuale aggravata a una 14enne un uomo che era ospite in casa della famiglia della ragazzina, a Prato. L’arrestato, spiega la procura, è un cinese di 48 anni che avrebbe imposto atti sessuali alla ragazzina almeno cinque volte dal giugno scorso.

Il 48enne è stato sottoposto a fermo dai carabinieri e ha ammesso i fatti – così riporta sempre il procuratore Luca Tescaroli – nell’interrogatorio davanti al pubblico ministero prima e in quello davanti al giudice per le indagini preliminari dopo. Al gip il 48enne ha detto di aver commesso gli abusi sessuali mentre era ubriaco. Il giudice ha convalidato il fermo e applicato la misura della custodia cautelare in carcere.