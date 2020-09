VIDEO – Test e tamponi al rientro dalle vacanze “Lo facciamo per stare tranquilli per noi stessi e per gli altri”

Inizio settembre caratterizzato anche a Firenze da cittadini che, al rientro dalle ferie, vogliono verificare se hanno contratto il coronavirus in vacanza.

File davanti agli istituti privati che effettuano senza prenotazione tamponi e test sierologici, come Fanfani e Prosperius.

Attiva da ieri anche la postazione per i viaggiatori allestita dalla Asl con due tende in piazza dell’Unità, dalle 8 alle 20, previa esibizione del biglietto ferroviario. Chi si sottopone all’esame deve mettersi in isolamento volontario fino alla comunicazione dell’esito.

Le interviste di Monica Pelliccia alle persone in fila alle tende allestite dalla Protezione Civile in Piazza dell’Unità e all’Istituto Fanfani.