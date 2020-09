Cinema: l’Odeon riapre in sicurezza venerdì 4 Settembre con “Tenet”

Dopo la chiusura forzata, venerdì 4 settembre riapre il Cinema Odeon di Firenze. La storica sala di Piazza Strozzi riapre le porte al pubblico in tutta sicurezza con “Tenet” di Christopher Nolan

Il titolo con cui l’Odeon inaugura la stagione non poteva che essere TENET, la nuova pellicola del celebre regista britannico Christopher Nolan (autore di capolavori come “Inception”, “Interstellar”, “Il Cavaliere Oscuro”), primo grande film americano a uscire nelle sale dopo il periodo di lockdown. Film spettacolare, emozionante e complesso, TENET (interpretato da con John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh, Elizabeth Debicki e Michael Caine) è ambientato nel mondo dello spionaggio internazionale, dove le nazioni si uniscono, al di là dei loro interessi, per risolvere un enigmatico intrigo. Al Protagonista, un agente ben addestrato e molto sensibile, viene assegnato un importante compito: fermare quella che potrebbe rivelarsi come un’apocalisse planetaria, una minaccia peggiore dell’Armageddon.

Dopo Tenet arriveranno sul grande schermo dell’Odeon nelle prossime settimane. MISS MARX (dal 23 Settembre) di Susanna Nicchiarelli, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Brillante, colta, libera e appassionata, Eleanor è la figlia più piccola di Karl Marx: tra le prime donne ad avvicinare i temi del femminismo e del socialismo, partecipa alle lotte operaie, combatte per i diritti delle donne e l’abolizione del lavoro minorile.

ASSASSINIO SUL NILO (dal 22 Ottobre) è il nuovo adattamento, diretto da Kenneth Branagh, di uno dei più celebri romanzi di Agatha Christie. Con Branagh nei panni del celebre investigatore Hercule Poirot e con un grande cast che comprende tra gli altri Gal Gadot, Armie Hammer ed Annette Bening, il film racconta di una luna di miele che si trasforma in tragedia. Su un battello che risale il corso del Nilo, una ricca ereditiera inglese viene uccisa. Tutti i passeggeri sono indiziati e spetterà all’infallibile Poirot sciogliere l’intricato mistero.

007 NO TIME TO DIE (dal 12 Novembre) è l’attesissimo nuovo episodio della saga dell’agente segreto più celebre della storia del cinema, interpretato da Daniel Craig (per la quinta e ultima volta), Léa Seydoux, Ralph Fiennes, e con Rami Malek nei panni del villain. Cinque anni dopo gli eventi di Spectre, James Bond, ormai ritiratosi dal MI6, si gode una vita tranquilla in Giamaica. Quando un suo vecchio amico, l’agente della Cia Felix Leiter, si presenta da lui con una richiesta d’aiuto, Bond decide di intraprendere una missione per salvare uno scienziato rapito; essa si rivelerà tuttavia più complicata del previsto e porterà l’agente segreto britannico sulle tracce di Safin, un misterioso criminale che possiede armi estremamente distruttive.

