Viareggio: imprenditore edile denunciato per sfruttamento manodopera

Gli operai, tutti ‘al nero’, alloggiavano in condizioni di degrado dormendo negli stessi luoghi di lavoro in situazioni assolutamente precarie

Denunciato a Viareggio (Lucca) un imprenditore edile per sfruttamento degli operai in un cantiere dopo un controllo dei carabinieri dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Lucca in vari cantieri della provincia. Nella zona di piazza Dante hanno scoperto che il titolare della ditta, un 46enne , che impiegava lavoratori ‘in nero’ sottoponendoli a condizioni di sfruttamento del loro stato di bisogno, attraverso la corresponsione, in più occasioni, di una retribuzione difforme da quella prevista dai contratti collettivi nazionali in materia di lavoro.

E’ emerso gli operai sfruttati, tutti di origine cinese come l’imprenditore denunciato, alloggiavano in condizioni di degrado dormendo negli stessi luoghi di lavoro in situazioni assolutamente precarie. Inoltre non era stato elaborato il documento di valutazione dei rischi (Dvr) e il piano operativo di sicurezza di cantiere, ne’ era stato designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

L’uomo è stato Carabinieri di Viareggio non aver sottoposto i lavoratori alla visita medica e per la mancata nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria; per non aver fornito i necessari dispositivi di protezione individuale anti-infortuni e per la mancata formazione degli operai.

L’attività imprenditoriale è stata sospesa e sono state fatte multe superiori ai 5.000 euro.