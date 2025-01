Viale Corsica: accoltellato 18enne dopo rissa, è grave

Viale Corsica (Firenze) – Accoltellamento nel pomeriggio di ieri di un 18enne ospitato in un centro di accoglienza a Firenze, in viale Corsica.

Il giovane è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Careggi. Secondo una ricostruzione dei carabinieri, intervenuti poco prima delle 16 al Cas L’orologio ci sarebbe stata una violenta rissa, con un’aggressione in cui è stato ferito il 18enne, l’unico al pronto soccorso.

Indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire le responsabilità ed identificare i soggetti coinvolti.

Sono ancora gravi le condizioni del giovane. Circa la dinamica, in una nota la Uil Fpl Toscana, con il segretario Flavio Gambini, ha spiegato che nel Cas “già nel primo pomeriggio gli agenti della polizia municipale sono intervenuti insieme ai carabinieri per sedare una rissa, dove uno dei coinvolti è stato trovato in possesso di una pistola giocattolo priva del tappo rosso. Nel pomeriggio nuovamente una rissa che presto si è trasformata in una rivolta dove gli ospiti del centro hanno affrontato le forze di polizie con spranghe, bastoni, coltelli e sassi”. “Uno straniero – ha aggiunto – che non si sa se minorenne o maggiorenne abusivo all’interno del centro versa in pericolo di vita a seguito di un accoltellamento. Due agenti neoassunti del reparto Rifredi della polizia municipale sono finiti all’ospedale colpiti da sassi. E’ dovuto intervenire il battaglione mobile dei carabinieri in tenuta antisommossa per sedare la rivolta”.

Secondo Gambini “da più di un anno come Uil Fpl raccogliamo le istanze e le grida di aiuto dei lavoratori della polizia municipale riguardo la situazione di pericolo derivata dalla scelta scellerata di aprire un centro minori stranieri accanto ad un posto di polizia. Ieri la polveriera è esplosa”.

L’assessore al welfare Nicola Paulesu parla di “episodio grave che assieme alla sindaca Sara Funaro seguiamo con attenzione. Siamo in continuo contatto con i sanitari per avere notizie delle condizioni del ragazzo, e al tempo stesso con gli operatori della struttura e con le forze dell’ordine, la polizia municipale e i soccorritori. Esprimiamo solidarietà a chi ormai troppo frequentemente si trova ad affrontare situazioni complesse e di difficile gestione, come accaduto ieri. Il pensiero di oggi però è rivolto alle condizioni di salute della vittima; come Amministrazione comunale diamo tutto il nostro contributo per fornire ogni elemento utile a far luce il più rapidamente possibile su ciò che è successo”.