Staino a Scandicci: grande successo per la visite per i soci del Controradio club

“Sergio Staino – L’arte di vivere tra satira e impegno” – grande successo della visita alla mostra di Staino per i soci del Controradio Club che ha preso vita ieri sabato 18 gennaio. Oltre 70 ascoltatori e ascoltatrici suddivisi in tre gruppi e accompagnati da Ilaria Staino hanno riempito le sale della mostra al Castello dell’Acciaiolo che è stata prorogata fino al 2 marzo. Presente anche la sindaca di Scandicci Claudia Sereni.

Foto Marco Quinti

Visto il grande successo riscosso, sarà prorogata fino al 2 marzo 2025 “Sergio Staino – L’arte di vivere tra satira e impegno”, curata da Laura Vaioli (direttrice dell’Accademia TheSign di Firenze) e Pio Corveddu, realizzata da Lucca Crea – Lucca Comics & Games, con il Comune di Scandicci, Regione Toscana, Unicoop Firenze, l’associazione culturale “Bobo e dintorni”, e il sostegno della Fondazione Cr Firenze. E’ stata proprio la figlia del grande Sergio Staino, Ilaria, a condurre i soci del Controradio Club attraverso l’allestimento e concludere nel pomeriggio, insieme al vignettista Maicol & Mirco, la serie di appuntamenti con i protagonisti del panorama satirico e fumettistico italiano, che ha visti ospiti del calibro di Paolo Hendel e matite del calibro di Lido Contemori e Daniele Caluri ed Emiliano Pagani. Fino al 2 marzo si potrà ancora visitare il percorso espositivo che unisce divertimento e riflessione, con un linguaggio accessibile alle famiglie e ai giovani, ponendo al centro la satira, intesa anche come strumento di riflessione, capace di stimolare il pensiero e lo spirito critico. All’interno dell’area espositiva è stata ricreata la scrivania di Staino/Bobo, dove tutti saranno invitati a farsi un selfie e postarlo sui propri canali social. Intanto nel mese di febbraio si terranno alcuni laboratori “A Scuola di Satira”, dedicati alle scuole del territorio a cura di Laura Vaioli, curatrice della mostra e direttrice dell’Accademia TheSign di Firenze.

Le visite alla mostra per i soci del Controradio Club sono state una delle tante occasioni di offerte e iniziative pensate e messe a disposizione dell’associazione che sostiene Controradio grazie al vostro contributo. Vi ricordiamo che prosegue la campagna di tesseramento 2025 del Controradio club. Vi aspettiamo negli studi di via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze, per fare la tessera, sostenere la vostra radio e acquistare i gadgets.

Se non potete passare (giorni feriali e sabato orario 10-13 e 16-19) vi invitiamo ad andare sul sito www.controradioclub.it il luogo virtuale dove poterci dare un sostegno reale, per una radio quantomai necessaria.