🎧 Verde urbano: per il Sole24Ore Firenze è la 63esimo posto

La 31esima edizione dell’annuale classifica “Ecosistema urbano”, pubblicata dal Sole24Ore mette Firenze a metà classifica, evidenziando luci ed ombre di una città al bivio.

E’ una classifica fatta di luci è di ombre. Basata sui rapporti di Legambiente e Ambiente Italia, la graduatoria sulle città più verdi d’Italia del Sole24Ore esamina 20 parametri per raccontare cosa accade in 106 città italiane. Firenze è al 63esimo posto, dunque a metà classifica. Aria, acqua, rifiuti, mobilità ed ambiente sono le macro aree prese in considerazione. Nello specifico Firenze è all’87esimo posto per concentrazione media annua di biossido di azoto, 57esima per consumo di acqua potabile, 62esima per dispersione della rete idrica. Per i rifiuti prodotti siamo al 95 posto e ad un non encomiabile 80esimo per la raccolta differenziata. Però va sottolineato anche che siamo al quinto posto per metri quadrati di Ztl e 37esimi per piste ciclabili. E il verde urbano? 49esimi per il verde totale, 45esimi per numero di alberi ogni 100mila abitanti in aree di proprietà pubblica. Settimi per le aree pedonalizzate. Quindi, dicevamo luci ed ombre. E poi c’è quella 40esima posizione che riguarda il trend del consumo di suolo. Questo spiegherebbe perché Firenze, dall’anno scorso, abbia perso ben dieci posizioni nella classifica generale. Luci ed ombre, certamente, anche se il bivio che ha di fronte Firenze riguarda sempre di più il cemento, gli Student hotel, e le problematiche derivanti dall’overtourism come acqua e rifiuti.