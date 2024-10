Prato: Carenze igienico sanitarie e sfruttamento, chiusi 5 ristoranti con 50 lavoratori in nero

PRATO – Oltre 2 tonnellate gli alimenti sequestrati, 50 lavoratori in nero scoperti e cinque ristoranti sospesi per carenze igienico-sanitarie.

E’ il bilancio dei controlli condotti nell’ultimo mese dalla guardia di finanza nel territorio di Prato e provincia nell’ambito dell’operazione ‘Fast food’. I controlli, condotti dai finanzieri insieme agli Ispettori per la prevenzione e sicurezza alimentare del Dipartimento Asl, hanno portato al sequestro di 2105 kg di alimenti e piatti pronti non rispondenti ai requisiti minimi di sicurezza in materia di conservazione, e pertanto non idonei alla loro consumazione. Individuati poi 50 lavoratori irregolari. Nel complesso sono state elevate sanzioni per oltre 13mila euro. I controlli congiunti proseguiranno anche nei prossimi mesi.