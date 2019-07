Ventiquattresima edizione di Multiscena con un cartellone di stelle

Ventiquattresima edizione di Multiscena. 1, 2 e 3 agosto a Vinci, Vitolini e Spicchio. Ingresso gratuito, inizio spettacoli dalle ore 22.00

“Il programma del festival è come sempre di grande qualità con spettacoli della conosciutissima Banda Osiris, a Stefano Massini che proporrà un omaggio al Leonardo musicista, per finire con la raffinata Ginevra di Marco che infiammerà piazza Guido Masi” spiega Renzo Boldrini, diretto di Giallo Mare Minimal Teatro che cura il festival nell’ambito del progetto di Residenza interprovinciale, promosso e sostenuto da Comune di Vinci e Regione Toscana.

Programma nel dettaglio: giovedì 1 agosto in piazza Masi a Vinci Banda Osiris con il filosofo Telmo Piovani presentano AquaDueO, uno spettacolo molto divertente, ma dal quale si esce con qualcosa in più di una semplice serata lieta, perché rimane comunque al pubblico una riflessione sul tema proposto, un tema che non è certo da poco visto che l’acqua è un bene vitale, per la vita.

Venerdì 2 agosto in piazza della Chiesa a Vitolini Stefano Massini racconta Il volo dell’uomo. Massini è il direttore artistico del Piccolo di Milano e drammaturgo autore di moltissime pièces teatrali, in questa veste di raccontatore ci parlerà dell’uomo e del suo desiderio di volare, un omaggio al genio Leonardo da Vinci.

Sabato 3 agosto gran finale al parco dei Mille a Spicchio con Ginevra di Marco canta Tenco

Ginevra di Marco propone i più celebri brani di Luigi Tenco, alternati al Quartetto per archi n. 3 in la maggiore di Robert Schumann.

La musica è una, e non vi è altra soluzione che partecipare a questo gioco infinito che abbatte barriere ed apre a tutto il pubblico il repertorio del Novecento.

Gli spettacoli avranno inizio alle 22.00 e, come da tradizione, saranno a ingresso gratuito.

Per informazioni contattare Giallo Mare Minimal Teatro allo 0571 81629/83758

INFO