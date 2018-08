Multiscena, la ventitreesima edizione del festival di teatro di Vinci

Multiscena Festival 2018, il 3 agosto a Vicchio, 4 agosto a Vitolini, 7 agosto a Vinci. Con Katia Beni, Anna Meacci, Gene Gnocchi e la musica di Servillo, Girotto, Mangalavite. Inizio spettacoli ore 22,00, ingresso gratuito.

Multiscena è il termine che ventitrè anni fa abbiamo inventato per indicare un’iniziativa che con i suoi diversi generi di proposta spettacolare, trasformasse, nelle notti d’estate, alcuni luoghi del Comune di Vinci, in momenti d’incontro e di festa fra artisti e cittadini. Anche l’edizione 2018 di Multiscena ci pare possa essere un buon motivo sia per il pubblico affezionato che per i nuovi spettatori più curiosi di riempire le piazze e gli spazi di Vitolini, Spicchio e Vinci. Facciamoci avvolgere dalla comicità irriverente di Katia Beni ed Anna Meacci, dalla satira pungente di Gene Gnocchi e dalla magia della musica di Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite! Buona XXIII edizione di Multiscena a tutte e a tutti!

Giallo Mare Minimal Teatro

PROGRAMMA:

venerdì 3 agosto ore 22,00

VITOLINI

Piazza della Chiesa

Katia Beni e Anna Meacci

THE BEST OF

Due straordinarie interpreti apprezzate da sempre per la loro dissacrante comicità. Tornano a stupire con un esilarante recital, uno show inedito che mette in luce tutto il loro talento. Improvvisazioni, sketch di repertorio in assolo o in coppia, brani inediti e cavalli di battaglia tratti dagli spettacoli cult: Ticket&Tac, Scoop, Non c’è duo senza te. La comicità pura che diventa poesia quando colpisce le viscere di chi ascolta e partecipa al “rito” del Teatro e contribuisce a far sì che quel momento diventi unico irripetibile e magico.

sabato 4 agosto ore 22,00

SPICCHIO

Parco dei Mille

Gene Gnocchi

SCONCERTO ROCK

Sconcerto rock”, un esilarante spettacolo che vede il poliedrico artista nelle vesti di “The Legend”, un’anziana rockstar tornata sul palco dopo anni di silenzio, nella speranza di risolvere i suoi problemi economici. Il ritorno sulle scene però si trasforma ben presto in un calvario.

Martedì 7 agosto ore 22,00

VINCI

Piazza del Castello

Servillo – Girotto – Mangalavite

CONCERTO

PEPPE SERVILLO – voce

JAVIER GIROTTO – sax soprano e baritono

NATALIO MANGALAVITE – piano, tastiere, voce

Un viaggio nei ricordi, nelle persone con le intense musiche e le parole pregne di gesti e storie. Per chi tiene il fuoco nell’anima, per chi odia e non lo dice mai, per chi ha l’amore negli occhi e il sole nel petto, ma si limita a ballare la vita con carisma e mistero.

