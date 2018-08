Incendio in via Pontenuovo, Versilia: chiudere porte e finestre, Aurelia chiusa

Allarme a Pietrasanta (Lucca) per un incendio che si è sviluppato in un capannone di una ditta che tratta materiali edili dove sarebbero presenti dei solventi. Una colonna di fumo è visibile anche dalla spiaggia di Viareggio. Il Comune di Pietrasanta raccomanda alla popolazione di chiudere porte e finestre e invita chi fosse all’esterno a coprirsi naso e bocca per non respirare direttamente l’aria e ad allontanarsi dall’area dell’incendio.

l Sindaco Alberto Giovannetti insieme agli operatori del Centro Operativo Comunale, è già sul posto per seguire e coordinare gli interventi. L’incendio è in corso in via Pontenuovo in località Pontenuovo. Sul posto sono già al lavoro i Vigili del Fuoco insieme ad Arpat ed Asl e alle forze dell’ordine. Info ed aggiornamenti su www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts

Anas comunica che a causa dell’incendio è stata temporaneamente chiusa la strada statale 1 ”Aurelia”, in entrambe le direzioni tra il km 366,000 e il km 368,000, nel territorio comunali Pietrasanta, in provincia di Lucca.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco, per la gestione del traffico e per rispristinare il normale flusso veicolare nel più breve tempo possibile.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione ”VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in ”App store” e in ”Play store”.

Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.

“Non sostare in luogo aperto, chiudere porte e finestre e disattivare gli impianti di ricambio d’aria, sconsigliare la raccolta di frutta e ortaggi vincolando comunque eventuale consumo all’accurato lavaggio con acqua corrente potabile”. Queste le indicazioni che l’Usl Toscana Nord-ovest ha dato ai Comuni di Pietrasanta, Camaiore, Viareggio, Forte dei Marmi, Seravezza, Stazzema per l’incendio a Pietrasanta in un capannone di materiali edili costituiti principalmente da materiali plastici.