“Passeggiate” Casapound: Nardella, ci sono i vigili di quartiere che presidiano strade

“C’è chi fa le “passeggiate della sicurezza”, e chi tutti i giorni presidia le nostre strade: sono i #vigilidiquartiere”. Lo ha scritto su twitter il sindaco di Firenze, Dario Nardella, in risposta all’annuncio di CasaPound di voler effettuare ”passeggiate” per la sicurezza con

l’obiettivo di contribuire a prevenire i furti nelle abitazioni. Nel messaggio Nardella allega “la mappa interattiva con tutti i security point di agosto”.

Non sarà consentita “alcuna violazione di legge”. Così il Comune di Firenze dopo l’annuncio,

due giorni fa, di CasaPound, di effettuare ”passeggiate” per la sicurezza nel capoluogo toscano, partendo dal quartiere di San Jacopino, con l’obiettivo di contribuire a prevenire i furti nelle abitazioni.

“A proposito delle ”passeggiate” per la sicurezza di CasaPound – si legge in una nota diffusa da Palazzo Vecchio -, l’amministrazione comunale fa sapere che è in stretto contatto con la prefettura e le forze dell”ordine, che stanno monitorando la situazione e che non consentiranno alcuna violazione della legge”.