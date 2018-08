“Storie e Amori sulla Via Francigena” …un musical in cammino

“Storie e Amori sulla Via Francigena”. Anteprima nazionale del musical dedicato alla leggendaria via dei pellegrini. Sabato 4 agosto 2018 alle 21,00 Cappella di Vitaleta, San Quirico d’Orcia (Siena)

Per la prima volta un musical sulla Francigena: storie di vita, amori, incontri e tutto ciò che può essere accaduto sulla leggendaria via percorsa da re, principi, papi, pellegrini, commercianti, contadini. Varia umanità che fa di questa strada una vera e propria commedia umana.

Gli autori dell’opera sono il cantautore Nicola Costanti, due volte premiato a Club Tenco, e il giornalista e poeta Marco Brogi: dalla loro collaborazione è nato un musical ambientato nel XIV secolo e dedicato alla Via Francigena, la strada dei pellegrini, l”autostrada del medioevo” come ha scritto qualcuno. «Questo è un musical – raccontano Nicola Costanti e Marco Brogi – in cui trova cittadinanza tutto ciò che dà senso alla vita di una persona, l’amore, l’amicizia, gli incontri. In una parola: i sentimenti, Un ruolo centrale, ovviamente, lo ha il viaggio, un viaggio a piedi e dunque a contatto con la terra, la pelle di questa creatura semplice e affascinante che è la Francigena: un viaggio dove il cammino e il “mentre” sono forse più importanti dell’arrivo a destinazione». La regia dello spettacolo è di Fabrizio Checcacci, uno degli interpreti principali di Tosca – Un amore disperato, il fortunato musical di Lucio Dalla. Sul palcoscenico, anche, Antonio Lanza, Jacopo Violi, Giulia Galliani, Laura Pucini, Numa, Elena Talenti, Camilla Gai, Enzo Brogi, Giacomo Fabbio, Francesca Cavezza, Lara Cavezza, Susanna Iheme, Andrea Simonetti, Alessio Passafiume, Leonardo Pesucci, Caterina Costanti.

INFO Telefono: 347 2646227, prevendita Ufficio Turistico di San Quirico d’Orcia – Telefono: 0577 899728. È previsto un servizio navetta per raggiungere la cappella di Vitaleta che parte dalla zona artigianale di San Quirico d’Orcia e dall’agriturismo il Rigo (Podere Casabianca). Si consiglia di presentarsi alla partenza del servizio navetta a partire dalle ore 18:00 per evitare sovraffollamenti.