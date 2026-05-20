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Mer 20 Mag 2026
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Venezuela: commissione Pace boccia cittadinanza Firenze alla Nobel Machado

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By Redazione

Bocciata stamani in commissione pace la proposta di delibera da tutti i gruppi del centrodestra a Palazzo Vecchio per concedere la cittadinanza onoraria del Comune di Firenze a Maria Corina Machado, politica venezuelana, Premio Nobel per la Pace 2025.

“Un vero peccato ed uno smacco ai milioni di esuli del paese sudamericano, alcuni dei quali residenti a Firenze”, commentano in una nota i consiglieri del centrodestra Alberto Locchi (FI), Alessandro Draghi e Giovanni Gandolfo (FdI), Guglielmo Mossuto (Lega), Massimo Sabatini (lista Schmidt) e Luca Santarelli (Noi Moderati).

“Ringraziamo Francesco Grazzini di Italia Viva per il suo voto favorevole, mentre Michela Monaco della lista Funaro ha espresso un non voto. Pd, Avs-Ecolò e Spc si prendono invece, con il loro voto contrario, la responsabilità di questa pessima pagina della politica cittadina, perdendo l’occasione di premiare l’azione di chi si è opposto, rischiando la propria persona e la carriera politica, a un dittatore che ha affamato per oltre un decennio il proprio popolo”.

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