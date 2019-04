Veltroni a Stazzema per il 25 aprile

Il piccolo borgo, a partire dal 24 aprile e per la Liberazione, ospiterà la prima edizione del festival ‘La Prima Cosabella’ con interventi, tra gli altri, di Marco Damilano, Pierluigi Battista, Ubaldo Pantani, Oliviero Toscani, Massimo Oldani, Walter Veltroni, e Pamela Villoresi.

Si svolgeranno a Sant’Anna di Stazzema (Lucca) le celebrazioni unitarie per la

Versilia del 74mo anniversario della Liberazione con un’orazione ufficiale di Walter Veltroni. Nei comuni della Versilia saranno deposte corone di alloro presso i monumenti ai caduti e ai cippi commemorativi con cerimonie diffuse sul territorio.

Successivamente le delegazioni dei Comuni si ritroveranno a Sant’Anna di Stazzema per la cerimonia congiunta con la deposizione di una corona in omaggio ai martiri della strage

nazista dell’agosto 1944.

Sempre a Sant’Anna di Stazzema, spiega una nota, lo stesso giorno è in programma la posa dell’installazione ‘Monumento all’attenzione’ di Gianni Moretti, opera sostenuta dalla

