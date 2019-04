FI-Pi-LI a ‘passo di lumaca’ tra Ponsacco e Livorno per lavori al guard rail

I cartelli sono già sistemati, ma si attende l’ok definitivo dopo la riunione tecnica del 3 maggio. Colpa dell’ancoraggio a terra delle barriere che deve essere rinforzato. Corsia unica per lavori anche tra Ginestra e Montelupo.

Non c’è pace èer la FI-Pi-Li, la superstrada più ‘famosa’ della toscana spesso al centro di polemiche per lavori, traffico, manutenzione, cantieri e autovelox. ora toca ai guard rail dei viadotti compresi tra Ponsacco e Livorno porto. Tra pochi giorni infatti la velocità consentita in diversi tratti, come riporta il Tirreno, sarà di 60 all’ora. In caso di impatto a velocità sostenuta, infatti, alcuni guard-rail potrebbero non essere abbastanza sicuri a causa loro ancoraggio a terra, che avrebbe bisogno di barre metalliche di rinforzo. Il problema, Il problema, emerso dopo alcuni controlli eseguiti da Avr (l’impresa a cui la Metrocittà ha affidato la gestione della Fi-Pi-Li) non è nuovo ed è già stato risolto su circa la metà della Superstrada grazie ai lavori effettuati negli anni scorsi. Mancaono appunto proprio i 14 viadotti compresi dall’usctra l’uscita di Ponsacco fino al porto: su questeo tratto, in entrambe le direzioni, scatteranno i nuovi limiti.

E ome se non bastasse il 6 maggio partiranno anche i lavori sul tratto tra Ginestra Fiorentina e Montelupo per rifare asfalto, barriere spartitraffico, fognature e cavidotti. Per cinque chilometri si viaggerà su una sola corsia, sia verso Firenze che verso Livorno. 5 milioni di lavori che dureranno 380 giorni. Al termine, nel 2020, il cantiere si sposta tra Montelupo ed Empoli Est, per altri 7- 8 mesi di lavori dello stesso tipo.

” Sia chiaro, per il momento non ci risultano ammaloramenti gravi dei guard rail I cartelli c. on il limite a 60 sono stati installati innanzitutto come precauzione necessaria fin quando non partiranno i lavori di messa in sicurezza delle barriere. Si tratta di interventi dal costo consistente che saranno messi in campo nei prossimi anni” precisa Massimiliano Pescini sindaco di San Casciano e consigliere della Metrocittà con delega ai trasporti.