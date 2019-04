Sri Lanka:”preoccupati per rientro in Italia”

E’ quanto dice all’ANSA un avvocato fiorentino, Roberto Mariotti, 46 anni, in vacanza in Sri Lanka con la sua fidanzata di Cagliari.

“In questo momento siamo sul mare, lontani da Colombo e non sembra ci siano particolari allarmi. Siamo però preoccupati per come rientrare a Colombo nei prossimi giorni. Speravo che oggi fosse finita. Qui siamo tranquilli, ci hanno garantito protezione” e “permane il coprifuoco notturno, dalle 20 alle 4”. E’ quanto dice all’ANSA un avvocato fiorentino, Roberto Mariotti, 46 anni, in vacanza in Sri Lanka con la sua fidanzata di Cagliari.

“Il 26 aprile abbiamo l’aereo e la sera prima abbiamo prenotato un albergo vicino all’aeroporto – aggiunge Mariotti -.

Pensavamo di arrivare a Colombo in autobus, perché siamo a circa 6-7 ore di distanza, ma sentite le ultime notizie a questo punto non so come faremo per il trasferimento”. “L’idea è comunque quella di aspettare il volo del 26 aprile – dice ancora – e non anticiparlo perché magari si calmano un po’ le acque. Il problema è organizzare il trasferimento”.